Nach ersten Erkenntnissen hatte sich das ferngesteuerte Boot in Wasserpflanzen verheddert. Der Mann begab sich in den See - und verunglückte tödlich.

Mit Modellboot am See - 84-Jähriger ertrinkt

Hildesheim - Ein 84-Jähriger, der sich mit einem ferngesteuerten Modellboot an einem See in Hildesheim aufhielt, ist dort tödlich verunglückt. Nach bisherigem Kenntnisstand habe sich das Boot mutmaßlich in Wasserpflanzen des Hohnsensees verfangen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei wohl deshalb dann am Vormittag in den See gegangen. Zeugen beobachteten, wie er im Bereich des kleinen Bootes unter Wasser geriet und nicht wieder auftauchte.

Per Notruf wurde die Rettungsleitstelle informiert, teils versuchten Zeugen, den Mann selbst aus dem Wasser zu befreien, wie es hieß. Taucher der DLRG konnten ihn etwa 50 Minuten später im See finden und an Land holen. Unter Reanimationsbedingungen wurde der 84-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Dort habe nur noch der Tod festgestellt werden können, hieß es.