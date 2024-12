In Gesundbrunnen kommt es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Beteiligten. Ein Mann wird dabei schwer verletzt. In der Nähe findet die Polizei einen weiteren Verletzten. Gibt es einen Zusammenhang?

Berlin - Ein Mann ist bei einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in Berlin-Gesundbrunnen schwer verletzt worden. Zwei zunächst unbekannte Männer sollen den 18-Jährigen am Sonntagnachmittag in der Brunnenstraße festgehalten und mit einem Messer am Arm verletzt haben, wie die Polizei mitteilte. Der Mann kam in eine Klinik, in der er operiert wurde.

Die Polizei fand wenig später in der Nähe einen 21-Jährigen, der eine Stichverletzung am Gesäß aufwies. Der Mann wurde in einer Klinik ambulant behandelt und danach vorübergehend in Gewahrsam genommen. Die Polizei prüft, ob der Mann möglicherweise an der Schlägerei oder der Attacke auf den 18-Jährigen beteiligt gewesen ist. Der Auslöser für die Schlägerei werde ebenfalls ermittelt, hieß es.