Mit Lichthupe drängelte er andere von der Spur, raste über Gehwege und Verkehrsinseln: Ein Fahrer entkommt der Polizei – und das ist nicht das einzige Problem.

Melle - Mit mehr als 230 Kilometern pro Stunde ist ein Autofahrer im Landkreis Osnabrück vor der Polizei geflohen. Die Beamten nahmen nach eigenen Angaben mit Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf - jedoch ohne Erfolg. Sie verloren den Fahrer auf der Autobahn 30 vor der Anschlussstelle Bruchmühlen aus den Augen.

Die Polizei wollte den Mann am Montagabend in Melle kontrollieren. Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Fahrer. Auf der Flucht vor der Polizei soll der Mann auch über einen Gehweg und über eine Verkehrsinsel gefahren sein. Auf der Autobahn Richtung Hannover beschleunigte er auf mehr als 230 Kilometer pro Stunde und nötigte andere Autofahrer mit Lichthupe, die Spur zu wechseln. Mehrere Fahrer mussten stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern.

Die Polizei verlor schließlich den Sichtkontakt. Eine Fahndung mit einer weiteren Streife blieb erfolglos. Die Beamten gehen davon aus, dass der Mann keinen Führerschein hat.