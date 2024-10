Eine Männergruppe hat in Staaken mehrere Menschen verletzt. Mit einer Machete, Messern und Schlagstöcken bedrohten sie zudem eine Mutter und ihren Sohn. Was ist bekannt?

Berlin - Mit Machete, Messern und Schlagstöcken: Mehrere Männer haben in Staaken eine Mutter und ihren Sohn bedroht. Danach verletzten sie weitere Menschen, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge stritten sich am Donnerstagabend zunächst eine 31-Jährige mit vier weiteren Frauen. Dabei schlugen die Frauen auf die 31-Jährige ein, die zu Boden ging. Der 16-jährige Sohn der Angegriffenen versuchte dann zu schlichten. Dabei wurden er und seine Mutter von einer Männergruppe mit einer Machete, Messern und Schlagstöcken bedroht. Die Mutter und ihr Sohn flüchteten.

Zwei Männer und Frau attackiert

Kurz darauf griff die Männergruppe auf dem Blasewitzer Ring zwei Männer im Alter von 21 und 30 Jahre offenbar ohne ersichtlichen Grund an. Einer Frau, die zu schlichten versuchte, wurde ins Gesicht geschlagen. Der 21-Jährige erlitt durch einen Schlag mit der stumpfen Seite einer Axt eine Kopfverletzung und der 30-Jährige verletzte sich bei der gemeinsamen Flucht vor den Männern an einer Hand. Rettungskräfte brachten beide Männer zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Die 40-jährige Frau wurde ambulant versorgt.

Wenig später traf dann auch noch der 33-jährige Bruder der 31-Jährigen auf die Gruppe. Einer der Männer bedrohte ihn mit einer Schusswaffe. Der Bruder konnte zu einer Verwandten flüchten und blieb unverletzt. Die Täter flüchteten unerkannt vom Tatort. Die Ermittlungen dauern an.