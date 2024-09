Münster - Mit viel Dusel hat der FC Schalke 04 beim SC Preußen Münster einen ersten Schritt aus der Krise gemacht. Die Mannschaft von Interimstrainer Jakob Fimpel bezwang den Aufsteiger mit 2:1 (0:0). Schalke feierte im siebten Saisonspiel in der 2. Fußball-Bundesliga seinen zweiten Sieg.

Mit nun sieben Punkten liegt der Revierclub auf dem zwölften Tabellenplatz. Charalambos Makridis brachte die Gastgeber in der 53. Minute zunächst in Führung. Moussa Sylla glich für Schalke per Abstauber aus (67.) und wurde bei seinem zweiten Tor angeschossen (74.).

12.422 Zuschauer im Preußenstadion sahen ein Duell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder auf spielerisch überschaubarem Niveau. Klare Torchancen sahen sie lange nicht.

Erstes Preußen-Tor zählt nicht

Fast eine halbe Stunde dauerte es, ehe Daniel Kyerewaa per Kopf aus kurzer Distanz die erste große Gelegenheit der Partie hatte. Der Preußen-Mittelfeldspieler zielte jedoch nicht genau genug. Joel Grodowski machte es kurz darauf besser und überwand Justin Heekeren im Schalker Tor. Das vermeintliche 1:0 zählte wegen einer Abseitsposition aber nicht. Von den Gästen kam im Spiel nach vorne so gut wie gar nichts.

Das blieb auch nach dem Seitenwechsel zunächst so. Münster war die gefährlichere Mannschaft und belohnte sich nach Schalker Slapstick in der Abwehr. Mehmet Can Aydin köpfte Mitspieler Taylan Bulut an, von dem sprang der Ball zu Makridis und der Preußen-Stürmer traf zur Führung der Gastgeber.

Münster schien dem 2:0 näher als Schalke dem Ausgleich, trotzdem durfte der Revierclub jubeln. Aydins Schuss ließ SCP-Keeper Johannes Schenk nach vorn prallen und Sylla drückte den Ball über die Linie. Und der Schalker Stürmer hatte ein weiteres Mal Glück. Münsters Lukas Frenkert schoss Sylla an und plötzlich stand es 2:1 für die Gäste. Den glücklichen Vorsprung brachte Schalke über die Zeit.