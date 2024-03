Jena - Ein 52-Jähriger ist im Jenaer Stadtteil Göschwitz nach einem Streit mit einer Flasche attackiert und dabei schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde kurz darauf festgenommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Demnach geriet der Mann am späten Dienstagabend aus zunächst ungeklärter Ursache mit einem 22-Jährigen und zwei Frauen am Bahnhof Göschwitz in einen Streit. Dabei soll der 22-Jährige dem Mann mit einer Bierflasche in das Gesicht geschlagen haben. Der 52-Jährige habe bei dem Angriff Schnittverletzungen im Gesicht- und Augenbereich erlitten. Zudem war er laut Polizei zeitweise bewusstlos.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht operiert wurde. Den Angaben zufolge bestehe weiterhin die Gefahr, dass der verletze Mann auf einem Auge einen bleibenden Schaden davontragen werde.

Die Gruppe rund um den mutmaßlichen Täter flüchtete zunächst, wurde aber durch eine Fahndung und Zeugenbeschreibungen kurz darauf gestellt. Die Polizei nahm den 22-Jährigen fest und sicherte Spuren. Er sollte am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen ihn wird wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung ermittelt.