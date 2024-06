Halle - Gemeinsam mit anderen Bundesländern in Ostdeutschland will Sachsen-Anhalt bessere Bedingungen für Fachkräfte schaffen. „Im Länderverbund wollen wir mit flächendeckenden Weiterbildungsangeboten und vernetzter Weiterbildungsberatung alle verfügbaren Beschäftigungspotentiale erschließen“, sagte Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) auf der ostdeutschen Weiterbildungskonferenz in Halle. Nur durch den gemeinsamen Schulterschluss könne Ostdeutschland im Wettbewerb bestmöglich profiliert werden.

Ziel sei es nach Angaben der Politikerin, die Kooperation unter den ostdeutschen Fachkräfte- und Weiterbildungsinitiativen zu verstärken, etwa mit sogenannten Weiterbildungsagenturen. Davon gibt es demnach derzeit vier in Sachsen-Anhalt. Dort sollen Angebote und Unterstützungsmaßnahmen zur betrieblichen und beruflichen Weiterbildung gebündelt und einheitliche Anlaufstellen für Unternehmen und Beschäftigte in den Regionen geschaffen werden.