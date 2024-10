Glauchau - Eine 69-Jährige ist mit ihrem Auto in Glauchau (Landkreis Zwickau) gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam die Frau am Sonntagnachmittag nach rechts von der Straße ab und stieß dort gegen einen Baum. Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte in ein Krankenhaus. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird bislang auf rund 8000 Euro geschätzt. Warum das Auto von der Straße abkam, ist noch unklar.