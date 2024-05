Zwickau - Nach dem gewaltsamen Tod einer 37-Jährigen vorigen Sommer in Plauen beginnt am Freitag (9.00 Uhr) in Zwickau der Prozess gegen ihren Ehemann. Er ist am Landgericht des Mordes angeklagt. Der 46-jährige Deutsche soll in der zuvor gemeinsamen Wohnung mit einer Armbrust auf den Kopf der Frau geschossen haben. Zudem habe er mit einem Messer mehrfach zugestochen. Für die 37-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Den Ermittlungen zufolge hatte sie sich von dem Mann getrennt und einen neuen Partner. Sie war aus der gemeinsamen Wohnung schon ausgezogen, an jenem Tag aber noch einmal zurückgekehrt. Für den Prozess sind weitere Verhandlungstage bis in den August hinein geplant.