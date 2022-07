Mit 37. Ausgabe verabschiedet sich Tanztheater International

Hannover - Im Spätsommer können Tanzbegeisterte zum letzten Mal das Festival Tanztheater International in Hannover erleben. Vom 1. bis zum 11. September werden Produktionen von sechs Tanzkompanien sowie drei jungen Choreografinnen und Choreografen gezeigt. Die drei Talente sind Gewinner des Stipendiums „Think Big“ in Zusammenarbeit mit dem Staatsballett Hannover. Auf dem Programm stehen unter anderem drei deutsche Erstaufführungen sowie drei Uraufführungen, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Die Künstlerinnen und Künstler kommen aus Deutschland, Italien, Schweden, Belgien, den Niederlanden, Griechenland und Großbritannien.

Träger des seit 1985 veranstalteten Festivals für den zeitgenössischen Tanz ist ein eingetragener Verein, der nach 38 Jahren seine Tätigkeit einstellen wird. „Der Zeitpunkt dazu erscheint mir richtig“, sagte die langjährige Leiterin Christiane Winter. Das Festival wird unter anderem von der Landeshauptstadt Hannover, dem Kulturministerium in Hannover und der Stiftung Niedersachsen unterstützt. „Gemeinsam arbeiten wir an dem Erhalt eines Festivals im Geiste der herausragenden Vorlage Tanztheater International mit den dafür notwendigen Fördermitteln“, hieß es von den Förderern.