Dresden - Shorttrackerin Anna Seidel hat eine Woche vor ihrem 26. Geburtstag ihre Karriere beendet. Nach einer einjährigen Wettkampfpause kehre die Dresdnerin nicht wieder aufs Eis zurück, teilte ihr Management am Sonntag mit. „Ich bin unglaublich dankbar für alles, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Es war eine intensive, aber auch sehr schöne Zeit“, sagte die zweifache EM-Zweite von 2021.

Die dreimalige Olympia-Teilnehmerin werde ihren Lebensmittelpunkt in die USA verlegen, hieß es. Ihr Freund, Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider, spielt in der nordamerikanischen Profi-Liga NHL für die Detroit Red Wings. „Jetzt freue ich mich auf alles Neue, was nun kommt“, erklärte Seidel.

Die Spezialistin über 1000 und 1500 Meter hatte 2013 bereits als 15-Jährige ihr Weltcup-Debüt gegeben und im gleichen Winter im russischen Sotschi erstmals an Olympischen Winterspielen teilgenommen. Sie galt damals als Ausnahmetalent in ihrer Sportart. Neben zweimal Silber gewann sie zwischen 2016 und 2023 fünfmal Bronze bei Europameisterschaften. Im vergangenen September hatte die 25-Jährige dann angekündigt, wegen körperlicher und geistiger Erschöpfung eine Auszeit zu nehmen. In dieser sei die Erkenntnis gereift, dass sie nicht wieder in den Leistungssport zurückkehre, hieß es.