Meppen - Im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Ernst Middendorp hat der SV Meppen eine bittere Niederlage kassiert. Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist unterlag am Dienstagabend nach einer enttäuschenden Leistung in Unterzahl 1:3 (0:2) gegen den SC Verl. Die leichte Aufbruchsstimmung nach dem Remis bei Spitzenreiter Elversberg am Wochenende ist damit schon wieder vorbei.

Das passive Verhalten der Hausherren wurde durch Verls Maximilian Wolfram (22. Minute) und Nicolas Sessa (32./61.) bestraft. David Blacha (86.) sorgte noch für einen Treffer der Meppener.

Der 64 Jahre alte Middendorp, der in der Vorwoche als Nachfolger von Stefan Krämer für die Mission Klassenerhalt verpflichtet wurde, wechselte zu Beginn der zweiten Hälfte vier neue Spieler ein. Wenige Minuten nach seiner Einwechslung sah Samuel Abifade nach einem harten Foulspiel (57.) die Rote Karte.