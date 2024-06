Geeste - Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Geeste (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Nach einem Überholmanöver am Samstagmittag verlor der junge Mann in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilte. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 6000 Euro.