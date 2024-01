Leipzig - Nach einer Kollision mit einem Lkw ist in Leipzig am Freitagnachmittag eine Straßenbahn entgleist. Der Lkw-Fahrer habe bei einem Wendeversuch eine entgegenkommende Straßenbahn übersehen, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit. Aufgrund des Einsatzes kam es zeitweise zu Einschränkungen im Verkehr. Die Straßenbahn musste zunächst zurück auf die Gleise gesetzt werden. Der genaue Ablauf des Unfalls war zunächst noch unklar. Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.