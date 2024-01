Magdeburg/Erfurt - In der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) gibt es mindestens 125 Betroffene von sexualisierter Gewalt und Missbrauch. Das geht aus einer Studie hervor. In der am Donnerstag in Hannover vorgestellten Untersuchung zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland und der Diakonie wurden für die Kirche in Mitteldeutschland insgesamt 49 Beschuldigte in den vergangenen Jahrzehnten erfasst.

Für die Studie seien mehr als 9000 Personalakten von Pfarrpersonen aus den Jahren 1946 bis 2020 ausgewertet worden, teilte die EKM mit. „Dies ist aber nur das Hellfeld sexualisierter Gewalt“, sagte Landesbischof Friedrich Kramer. „Wir müssen mit einem sehr viel größeren Dunkelfeld rechnen.“ Die EKM werde die Studie genauestens auswerten.

Der EKM gehörten im vergangenen Jahr 615 855 Menschen in Gemeinden vor allem in Sachsen-Anhalt und Thüringen an, aber auch einige in Sachsen und Brandenburg.

Bundesweit sind in der Studie der EKD mindestens 2225 Betroffene und 1259 mutmaßliche Täter dokumentiert worden. Das sei jedoch nur die „Spitze der Spitze des Eisbergs“, sagte Studienleiter Martin Wazlawik von der Hochschule Hannover. „Das bitte ich bei der Einordnung der Zahlen und Befunde zu beachten.“ Betroffene mahnten an, die Aufarbeitung von Fällen und Strukturen stärker voranzutreiben - auch mithilfe des Staates.