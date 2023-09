Halle - Die Nationale Akademie der Wissenschaften, die Leopoldina in Halle, leistet nach den Worten von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) herausragende Arbeit im nationalen und internationalen Rahmen. Politik brauche die Beratung durch die Wissenschaft, sagte Haseloff bei der Jahresversammlung der Leopoldina am Donnerstag. Oft müssten Entscheidungen getroffen werden, die nicht allen Seiten gerecht werden könnten. Politiker in Regierungsverantwortung täten daher gut daran, auf die Wissenschaft zu hören und dabei ausdrücklich abweichende Meinungen aufzunehmen. Als Nationale Akademie der Wissenschaften berät die Leopoldina nach eigenen Angaben unabhängig von wirtschaftlichen oder politischen Interessen Politik und Öffentlichkeit zu gesellschaftlichen Zukunftsthemen.