Hannover - Mit einem Rundgang durch die Ausstellungshallen hat Ministerpräsident Stephan Weil die IdeenExpo 2024 in Hannover eröffnet. „Ich freue mich wieder riesig auf die IdeenExpo. Das ist eine Mischung aus Messe und Party“, sagte der SPD-Politiker am Samstagmittag. Auf der Messe präsentieren sich Schulen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Unternehmen, um junge Menschen für technische und naturwissenschaftliche Berufe zu gewinnen.

An vielen Ständen können Besucher und Besucherinnen unter anderem per Virtual Reality die Internationale Raumstation erkunden oder Schiffsmodelle in einem 3D-Drucker herstellen. Schulklassen können außerdem in Workshops lernen, wie ein Trickfilm vertont wird oder wie Künstliche Intelligenz funktioniert. Die Messe findet noch bis zum 16. Juni statt. Der Eintritt ist frei. Bei der letzten IdeenExpo im Jahr 2022 kamen nach Angaben der Veranstalter rund 425 000 Besucher und Besucherinnen nach Hannover.