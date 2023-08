Erfurt - Das Thüringer Finanzministerium warnt vor betrügerischen E-Mails, die von Empfängern Zahlungen wegen vermeintlicher Steuerhinterziehung verlangen. Die Betrüger schreiben die Nachrichten im Namen einer „Generaldirektion für Finanzen“, die es in Deutschland nicht gibt, wie das Finanzministerium in Erfurt am Donnerstag mitteilte. Demnach verlangen die Täter die Überweisung von Geld und drohen mit der Pfändung des Vermögens und der strafrechtlichen Verfolgung. Echte Zahlungsaufforderungen schicken die Finanzämter laut Ministerium niemals per E-Mail oder SMS, sondern immer schriftlich, ausschließlich per Post oder über das persönliche Elster-Benutzerkonto.