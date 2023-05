Ministerium: Hochwasserschutz in Dessau-Roßlau komplett

Dessau-Roßlau - Mit der Einweihung des Deiches in Dessau-Roßlau ist die Stadt nach Angaben des Umweltministeriums umfassend vor Hochwasser geschützt. „Mit dem Abschluss der Deichsanierung in und um Kleutsch ist nun das gesamte Stadtgebiet von Dessau-Roßlau vor einem hundertjährigen Hochwasser geschützt“, sagte Umweltminister Armin Willingmann (SPD) am Mittwoch bei der Einweihungsfeier.

Der Deich an der Mulde zwischen den Ortsteilen Kleutsch und Sollnitz war über rund 1700 Meter instandgesetzt und bis zu 70 Zentimeter erhöht worden. Damit seien der Ortsteil und die Autobahn 9 vor starken Hochwassern geschützt, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums. Dafür wurden knapp 4,4 Millionen Euro aus EU-Mitteln des Landes investiert.