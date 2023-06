Ministerium: 1400 Wohnungslose in Thüringen - Fachtag

Ilmenau - Thüringen veranstaltet erstmals einen Fachtag zur Wohnungslosigkeit. Am Montag (9.30) kommen in Ilmenau Betroffene, Unterstützer und vor Ort mit dem Thema befasste Experten mit Sozialministerin Heike Werner (Linke) zusammen. Sie wollen gemeinsam die Situation für Menschen ohne eigene Wohnung beleuchten. Dabei geht es auch um Strategien, Wohnungslosigkeit langfristig zu verhindern. Nach Angaben des Sozialministeriums leben in Thüringen etwa 1400 obdachlose Menschen. Dies seien 1400 zu viel, sagte Werner. Die Ursachen für Wohnungslosigkeit sind dem Ministerium zufolge vielfältig.