2022 war die Zahl politisch motivierter Straftaten in Niedersachsen zurückgegangen - blieb aber auf hohem Niveau. Landesregierung und Polizei stellen jetzt die Entwicklung im Folgejahr vor.

Hannover - Mehrere Angriffe auf Politikerinnen und Politiker haben zuletzt bundesweit für Empörung gesorgt - in Niedersachsen stellt Innenministerin Daniela Behrens am Montag (10.00 Uhr) nun einen Bericht zur Entwicklung der politisch motivierten Kriminalität vor. Die SPD-Politikerin präsentiert in Hannover zusammen mit Landespolizeipräsident Axel Brockmann die Zahlen für das Jahr 2023. Neben Angriffen auf Amts- und Mandatsträger zählen dazu auch weitere Straftaten, die zum Beispiel rechts, links oder religiös motiviert sind.

Im Jahr 2022 war die Zahl der politisch motivierten Delikte in Niedersachsen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Dennoch war der Wert der zweithöchste der vergangenen zehn Jahre.