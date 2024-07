Franz Rainer Enste war über mehrere Jahre Landesbeauftragter gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens in Niedersachsen. Nun erhielt er eine Auszeichnung.

Enste erhielt das Verdienstkreuz am Bande. (Archivbild)

Hannover - Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) hat die Arbeit des ersten Landesbeauftragten gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens ausgezeichnet. Franz Rainer Enste erhielt das Verdienstkreuz am Bande, wie das Justizministerium in Hannover mitteilte.

Mit Enste habe der Antisemitismus im Land einen seiner entschiedensten Gegner, sagte die Minister in ihrer Laudatio. Er habe sich einen Ruf als wahrer Pionier im Kampf gegen Antisemitismus erarbeitet.

Der 70-Jährige war von 2019 bis Anfang 2023 erster Antisemitismusbeauftragter in Niedersachsen. In dieser Funktion setzte er sich in zahllosen Veranstaltungen, Gesprächen und Veröffentlichungen entschlossen für den Schutz jüdischen Lebens im Bundesland ein. Enstes Nachfolger ist Gerhard Wegner.