Ministerin und Landrat besuchen Kräfte in Hochwassergebiet

Magdeburg/Sangerhausen - Innenministerin Tamara Zieschang und Landrat André Schröder wollen gemeinsam das Hochwassergebiet im Landkreis Mansfeld-Südharz besuchen. Wie der Landkreis am Montagabend mitteilte, wollen die CDU-Politiker am Dienstagnachmittag die Einsatzleitung im Abschnitt Sangerhausen treffen und danach den Katastrophenschutzstab. Der Landkreis Mansfeld-Südharz hatte am Samstag den Katastrophenfall ausgerufen, um die Situation besser koordinieren zu können.