Magdeburg - Nach dem schlechten Abschneiden deutscher Schüler in der Pisa-Studie sieht Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner einen gesamtgesellschaftlichen Handlungsbedarf. Man müsse Schüler und Lehrer motivieren und nicht ständig alles schlechtreden, sagte die CDU-Politikerin am Dienstag im Landtag. Zudem müssten die Kernfächer gestärkt und die deutsche Sprache beherrscht werden. Vorschulische Sprachförderung sei deshalb für einen erfolgreichen Schulstart wichtig.

Die Ministerin sieht nicht nur Schulen, sondern auch Eltern gefordert. In Familien werde zu wenig gesprochen und zu wenig gelesen, sagte Feußner. Die Schule sei kein gesellschaftlicher Reparaturbetrieb. Die Ministerin wies zudem darauf hin, dass Spitzenländer beim Pisa-Test mehr in Bildung investierten als Deutschland.

Die 15- bis 16-jährigen Schüler aus Deutschland hatten in der jüngsten Pisa-Studie im Lesen, in Mathematik und den Naturwissenschaften die schwächsten Leistungswerte erreicht, die für Deutschland jemals im Rahmen von Pisa gemessen wurden. Die Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) vergleicht die Leistungen in Industrieländern.