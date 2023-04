Hannover - Schülerinnen und Schüler sollten nach Ansicht von Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg an einem bundesweiten Aktionstag zur Berufsorientierung teilnehmen. Die Grünen-Politikerin appellierte in einer Mitteilung am Mittwoch an Schulen und Betriebe, dies zu ermöglichen.

Der auch als Girls und Boys Day bekannte Tag ist laut Ministerium am 27. April und richtet sich bundesweit an alle Schüler der Jahrgangsstufen fünf bis neun.

„Es gibt so viele wunderbare Berufe, die junge Menschen gar nicht kennen oder von denen sie ganz falsche Vorstellungen haben. Zugleich haben wir viel zu viele vermeintliche Frauen- und Männerberufe, die von einem Geschlecht dominiert werden, weil die Berufswahl junger Menschen noch immer stark von überholten Rollenbildern geprägt ist“, sagte Hamburg.