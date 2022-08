Ministerin Otte-Kinast will mobile Löschanlagen anschaffen

Lüneburg - Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hat bei einem Besuch der Waldbrandzentrale in Lüneburg die Anschaffung von 50 mobilen Löschanlagen angekündigt. Im Laufe des Jahres sollen die kleinen Einrichtungen mit einem Wassertank von 400 Litern Füllvermögen sowie einer Membran-Pumpe und einem rund 70 Meter langen Schlauch für rund 255 000 Euro verfügbar sein. Sie können auf ein Geländefahrzeug oder einen geländegängigen Pickup montiert werden. Die Finanzierung erfolgt aus dem Maßnahmenpaket „Stadt.Land.Zukunft“. „Für den ersten schnellen Einsatz sind sie echt gut“, sagte die Ministerin am Montag.

Für die Modernisierung des kameragestützten Waldbrandfrüherkennungssystem (AWFS) wurden in den Jahren 2020 und 2021 eine Million Euro ebenfalls aus dem 31,5 Millionen Euro schweren Maßnahmenpaket verwendet. In der Waldbrandzentrale sind schon mehr als 500 Warnmeldungen bis Mitte des Jahre erkannt und an die Leitstellen weitergegeben worden. Überwacht werden 440 000 Hektar Wald im besonders gefährdeten nord-östlichen Niedersachsen. Die überwachte Gesamtfläche liegt bei fast einer Million Hektar.