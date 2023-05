Hannover - Zwei Tiefengeothermie-Projekte sind in Niedersachsen in konkreter Planung - für das in Munster (Landkreis Heidekreis) gibt es inzwischen einen Förderbescheid. Den 7,1 Millionen hohen Bescheid übergab Niedersachsens Energieminister Christian Meyer (Grüne) am Dienstag in Hannover an den Geschäftsführer der Stadtwerke Munster, Jan Niemann. Das teilte das Ministerium am Dienstag mit. In Niedersachsen soll auch in Bad Bevensen (Landkreis Uelzen) ein Geothermie-Projekt umgesetzt werden.

Bei der Tiefengeothermie wird Wärme aus der Tiefe der Erde genutzt. Dazu wird üblicherweise weit in die Erde gebohrt. Über die Geothermie sagte Meyer am Dienstag: „Sie bietet uns die Möglichkeit, erneuerbare Wärme aus einer umweltfreundlichen und nahezu unerschöpflichen Energiequelle zu gewinnen.“

Nach Angaben des Ministeriums sind Probebohrungen sehr teuer, weshalb das Land das Förderrisiko bis zu einem gewissen Grad absichere. Es besteht das Risiko, dass ein sogenanntes geothermisches Reservoir nach der Erschließung nicht die notwendige Quantität oder Qualität aufweist. Falls das Projekt erfolgreich ist, soll Geld an das Land zurückfließen.