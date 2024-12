Silvester und Neujahr halten viele das öffentliche Leben am Laufen, ob in Krankenhäusern, bei Polizei und Rettungsdiensten oder Verkehrsbetrieben. Zeit, um Danke zu sagen, meint der Arbeitsminister.

Berlin - Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat denjenigen Menschen für ihren Einsatz gedankt, die an Silvester und Neujahr im Dienste der Allgemeinheit arbeiten. Der SPD-Politiker besuchte die Bus- und Straßenbahnleitstelle der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Lichtenberg und die Onkologie-Abteilung des Klinikums Charité in Mitte.

„Wir haben alle Danke zu sagen an die Menschen, die an solchen besonderen Tagen die Stadt und das ganze Land am Laufen halten“, sagte er laut BVG bei dem Termin in Berlin-Lichtenberg. Gerade Busfahrerinnen und Busfahrer machten einen tollen Job unter erschwerten Bedingungen, und das 365 Tage im Jahr.

„Insofern ist heute nicht nur Zeit, Danke zu sagen. Es ist insbesondere wichtig darauf hinzuweisen, dass diejenigen, die allen anderen ein unbeschwertes Feiern ermöglichen, nicht nur Respekt verdient haben, sondern vor allem Anstand.“