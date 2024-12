In einer Raffinerie in der Nähe von Florenz ereignet sich eine Explosion. Mindestens zwei Menschen kommen ums Leben, mehrere wurden verletzt.

Mindestens zwei Tote nach Explosion in Raffinerie

Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Florenz - Bei einer starken Explosion auf einem Fabrikgelände in der Nähe der italienischen Stadt Florenz sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Dabei seien zudem neun Menschen teils schwer verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die zuständige Präfektur. Drei Menschen gelten nach der Explosion demnach als vermisst.

Bei dem Gelände handelt es sich um eine Raffinerie des italienischen Energiekonzerns Eni. Der Konzern teilte mit, die Ursache für die Explosion auf dem Gelände werde untersucht. Die Flammen hatten sich demnach auf einen Ladebereich auf dem Gelände beschränkt und waren nicht auf nahe gelegene Tanks übergegriffen. Die Feuerwehr war im Einsatz für Löscharbeiten.

Am Vormittag berichteten Anwohner verschiedener Teile der Provinz Florenz von einem lauten Knall. „Wir hörten eine gewaltige Explosion, alle Fensterscheiben zersprangen und unsere Regale fielen zu Boden“, zitierte Ansa einen Beschäftigten einer anderen Fabrik in der Nähe der Raffinerie.

Auf Bildern in den sozialen Medien war zu sehen, wie eine dichte, schwarze Rauchsäule über dem Unglücksort in den Himmel stieg, die noch aus weiter Ferne zu sehen war. Anwohner wurden dazu aufgerufen, in ihren Häusern zu bleiben und ihre Fenster wegen der Rauchentwicklung geschlossen zu halten.