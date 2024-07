Hunderttausende feiern fröhlich beim Christopher Street Day in Berlin. Die Macher sind zufrieden. Am Abend kommt ein Überraschungsgast auf die Bühne und unterstützt die Forderungen der Community.

Berlin - Mit Glitzer und Regenbogen geschmückt haben Zehntausende Menschen beim 46. Berliner Christopher Street Day unter dem Motto „Nur gemeinsam stark – für Demokratie und Vielfalt“ demonstriert. „Die Stimmung ist großartig“, teilten die Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur mit. „Wir haben mehr Menschen für queere Rechte auf die Straße gebracht als erwartet.“ Laut Schätzungen der Polizei vom späten Abend nahmen mindestens 250.000 Menschen teil.

Nach einem verregneten Start wurden die Schirme am Nachmittag gegen Sonnenbrillen getauscht, bevor es dann am Abend erneut schüttete. Dennoch dominierten gut gelaunte, mit Glitzer geschmückte und tanzende Menschen das Bild. „Der Regenbogen ist ein Naturphänomen“ und „Pride not prejudice“ (zu Deutsch: Stolz, nicht Vorurteil) war auf Schildern der Demo-Teilnehmer zu lesen.

Auch die Polizei zeigte sich zufrieden. Ein Sprecher sagte der dpa, die Beamten blickten in „viele fröhliche und freundliche Gesichter“. Zwischenfälle gab es bis zum späten Abend kaum. Eine Gruppe Rechter in szenetypischer Kleidung habe versucht, zum Aufzug zu kommen, sagte der Sprecher. Die Gruppe sei von Polizisten am Weiterlaufen gehindert worden. Die Überprüfungsmaßnahmen liefen zunächst.

Sänger Herbert Grönemeyer spielte als Special Guest des Christopher Street Day am Abend vor dem Brandenburger Tor. „Zur Zeit werden Demokratien weltweit auf perfide Art und Weise durch fundamentalistische, faschistische Kräfte attackiert“, sagte der Sänger auf der Bühne zum Abschluss der Veranstaltung. Rechte Kräfte arbeiteten gegen andere Lebensmodelle. „Lassen wir das nicht zu“, rief Grönemeyer. „Kämpfen wir für eine progressive Welt, jeden Tag und Seite an Seite.“

Die Veranstalter des CSD appellierten an die Politik, den Schutz queerer Menschen ins Grundgesetz aufzunehmen - diese Forderung unterstützte Grönemeyer auf der Bühne in Berlin. Artikel 3 im Grundgesetz müsse ergänzt werden um den Zusatz, „dass niemand wegen seiner geschlechtlichen und sexuellen Identität benachteiligt werden darf“, sagte Grönemeyer. „Wir brauchen weiter viel Ausdauer und gemeinsam sehr viel Mut“, rief der Sänger in die Menge.

Unabhängig vom großen Zug demonstrieren auch zahlreiche Menschen unter dem Motto „Queers for Palestine“. Für den „antikolonialen, antirassistischen und antikapitalistischen Freiheitskampf“ sollten nach Angaben der veranstaltenden Organisation Internationalistische Queer Pride (IQP) rund 15.000 Teilnehmende auf die Straße gehen.

„Die Community begrüßt die politischen Forderungen“

Es sei die richtige Entscheidung gewesen, auf den politischen Forderungen zu bestehen, urteilten die Veranstalter. „Die Community begrüßt das.“ Die Veranstalter des CSD appellieren an die Politik, den Schutz queerer Menschen ins Grundgesetz aufzunehmen. Die Änderung von Artikel 3 des Grundgesetzes müsse noch in dieser Wahlperiode kommen, forderte Aktivistin Sophie Koch in der Eröffnungsrede.

In Artikel 3 heißt es unter anderem: „Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Hier solle ergänzt werden, dass außerdem niemand „wegen seiner sexuellen Identität“ diskriminiert werden dürfe. Unterstützung erhielten die von Aktivistinnen und Aktivisten von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne), die ein Grußwort hielt.

Wegner: Bisher keine Mehrheit für Grundgesetzänderung

Hinter den Kulissen hatte es zuvor Streitigkeiten gegeben: Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatte bei der Eröffnung des CSD im vergangenen Jahr angekündigt, sich für eine entsprechende Bundesratsinitiative einzusetzen. Aus Sicht der CSD-Organisatoren ist seitdem nicht genug passiert. Wegner hielt deshalb nicht, wie es für den Regierenden Bürgermeister üblich ist, die Eröffnungsrede. Am Rande des CSD sagte Wegner dem RBB, er setze sich für eine schnelle Änderung ein, „am besten vor der Bundestagswahl“. Es gebe aber bisher keine Mehrheit dafür.

Der CSD in Berlin gilt als eine der größten Veranstaltungen der lesbischen, schwulen, bisexuellen, trans-, intergeschlechtlichen und queeren Community in Europa. Die 75 Wagen und Dutzende Fußgruppen, die sich zu Lady Gagas „Born this way“ in Bewegung gesetzt hatten, zogen bis zur Siegessäule. Von dort ging es zu Fuß weiter zur Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor.

Am Abend traten dort noch diverse musikalische und künstlerische Acts auf, darunter auch Grönemeyer, der als Überraschungsgast angekündigt worden war.