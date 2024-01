Mindestens 18 Autos in Magdeburg aufgebrochen

Magdeburg - In Magdeburg ist eine größere Zahl von Autos aufgebrochen worden. In der Zeit von Donnerstag bis Samstag wurden der Polizei 18 Pkw-Aufbrüche gemeldet, wie ein Sprecher am Sonntag mitteilte. Die Taten seien im Bereich Magdeburg Stadtfeld begangen worden. Aus den Autos wurden Radios und Navigationsgeräte entwendet. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können.