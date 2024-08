Erst brennt ein Auto, dann breiten sich die Flammen aus- unter anderem auf eine Lagerhalle. Die Bilanz eines Brandes in Peine: Hoher Sachschaden und mehrere Verletzte.

Millionenschaden und Verletzte nach Brand in Peine

Bei einem Brand in Peine ist ein Millionenschaden entstanden. Drei Menschen erlitten Verletzungen.

Peine - Bei einem Großbrand in Peine ist ein Schaden von mindestens einer Million Euro entstanden. Drei Feuerwehrleute wurden verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Bei dem Feuer in der Nacht zu Freitag stand eine Lagerhalle komplett in Flammen, auch eine Autovermietung brannte. Die Feuerwehr verhinderte den Angaben zufolge ein Übergreifen der Flammen auf eine angrenzende Tankstelle.

Die Ermittler gehen davon aus, dass ein brennendes Auto der Auslöser des Feuers war. Die Flammen griffen auf eine Lagerhalle über, in der sich Paletten befanden. Binnen kurzer Zeit stand das Gebäude in Vollbrand. Danach dehnte sich der Brand auf mindestens neun Fahrzeuge einer angrenzenden Autovermietung aus.

Warum das erste Auto brannte, ist bislang unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die dazu etwas sagen können. Die Polizei hat den Brandort beschlagnahmt und ermittelt.