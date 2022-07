Goslar - Bei einem Brand in Goslar ist am Montag ein Schaden von über einer Million Euro entstanden. Aus bisher unbekannter Ursache geriet die Lagerhalle einer Druckerei in Brand, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Neben der Halle wurden den Angaben nach Papierlager, eine Druckmaschine sowie einige Fahrzeuge zerstört. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.