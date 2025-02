Gifhorn - Ein Millionenschaden ist beim Brand eines Gebäudekomplexes mit mehreren Firmen in Gifhorn entstanden. Am frühen Morgen geriet das Gebäude aus bisher ungeklärter Ursache in Vollbrand, wie die Polizei mitteilte. Mehrere Firmen haben demnach in dem Gebäude ihren Sitz oder nutzen dort Flächen als Lagerraum.

Verletzte gab es den Angaben nach keine. Die Polizei nahm noch während der Löscharbeiten die Ermittlungen auf. Der Schaden geht laut den Beamten in die Millionen.

Einige Stunden zuvor kam es im Norden von Gifhorn in einem Einfamilienhaus zu einem weiteren Brand. Das Feuer brach den Angaben nach in Geschäftsräumen aus, die sich im Erdgeschoss des Gebäudes befinden. Verletzt wurde auch hier niemand. Die Beamten schätzten den Schaden auf 50.000 Euro. Auch dort dauern die Ermittlungen zur Brandursache noch an. Ob die beiden Fälle zusammenhängen, war zunächst nicht bekannt.