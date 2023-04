Ellefeld - Bei dem Brand zweier Wohnhäuser in Ellefeld (Vogtlandkreis) vor gut drei Wochen ist ein deutlich höherer Gesamtschaden entstanden als bisher angenommen. „Wir gehen jetzt von rund 1,1 Millionen Euro aus“, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Zwickau am Dienstag auf Anfrage. Ein Gebäude sei komplett zerstört, das andere derzeit nicht bewohnbar. Das Feuer war in der Nacht zum 19. März in einem Teil des Altbau-Doppel-Gebäudes ausgebrochen, die Flammen hatten dann schnell auch das Dach des Nachbarhauses erfasst und zerstört. In den Trümmern des anderen Gebäudes war bei den Löscharbeiten ein Toter gefunden worden.

Die Brandursache ist nach wie vor unklar. Auf den endgültigen Ermittlungsbericht werde gewartet, sagte der Polizeisprecher. Es gebe aber weiterhin keine Hinweise auf Fremdverschulden. Nach ersten Erkenntnissen könnte eine undichte, außer Betrieb befindliche Gasleitung der Grund für Explosionsgeräusche gewesen sein, über die Anwohner berichtet hatten. Bei dem Toten handelt es sich um den 67 Jahre alten Eigentümer und einzigen Bewohner des Hauses, in dem das Feuer ausbrach. Wann und wie der Mann zu Tode kam, ist bisher nicht bekannt. Nach Angaben des Polizeisprechers liegt der Obduktionsbericht noch nicht vor.