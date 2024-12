Anwohner entdecken dichten Rauch und Feuer in der Halle einer Tischlerei. Wenig später steht ein benachbartes Wohnhaus ebenfalls in Flammen.

Syke - Ein Feuer in einer Tischlerei in Syke im Landkreis Diepholz hat einen Schaden in Millionenhöhe verursacht. Anwohner hatten starken Rauch in einer Lagerhalle der Firma entdeckt und den Notruf gewählt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer breitete sich von der Halle auf die darüberliegenden Büroräume und schließlich auch auf ein angrenzendes Wohnhaus aus. Die Bewohner und Beschäftigten konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Durch die starke Rauchentwicklung wurden Anwohner zwischenzeitlich gewarnt und gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Löscharbeiten dauerten nach Angaben der Polizei bis in die Nacht auf Sonntag. Die Ermittler schätzen den entstandenen Sachschaden auf mehr als eine Million Euro. Der Brandort wurde am Sonntag beschlagnahmt. Wie das Feuer am Samstagnachmittag ausbrechen konnte, war zunächst noch unklar.