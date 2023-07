Leipzig - Für den weiteren Umbau des ehemaligen Sowjetischen Pavillons auf der Alten Messe bekommt die Stadt Leipzig vom Freistaat Sachsen eine Förderung von 14,7 Millionen Euro. Ein Teil der früheren Messehalle 12 soll zu einem Biotech-Innovationszentrum umgebaut werden. Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) übergab am Mittwoch einen entsprechenden Fördermittelbescheid, wie sein Ministerium mitteilte. Das Geld stamme auf dem Fördertopf für die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW).

Der denkmalgeschützte Sowjetischen Pavillon mit einem roten Stern auf goldener Spitze wird in drei Abschnitten umgebaut. In den ersten Teil zog bereits das Leipziger Stadtarchiv ein, ein zweiter Teil für das Jugendamt sowie Museumsdepots ist gerade im Bau. Der dritte Bauabschnitt soll 2024 in Angriff genommen werden. In das Biotech-Innovationszentrum sollen laut Wirtschaftsministeriums mehr als 62 Millionen Euro investiert werden. Zu DDR-Zeiten wurde die Messehalle 12 von der Sowjetunion genutzt.