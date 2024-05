Dresden - Mit einer Millionenförderung will Sachsen weitere Innovationsverbünde von Wirtschaft und Wissenschaft päppeln. Bis zu drei Vorhaben würden über einen Zeitraum von bis zu zehn Jahren unterstützt, teilte das Wirtschaftsministerium am Montag mit. Dazu stünden jeweils bis zu fünf Millionen Euro bereit. Gesucht werden innovative Projekte aus den Bereichen Industrie der Zukunft, Energie, Mobilität und Gesundheit. Die Anträge können bis Mitte August bei der Sächsischen Aufbaubank gestellt werden. Ziel sei es, den Transfer von Wissen in marktfähige Lösungen anzustoßen und zu begleiten, erklärte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD). „Nur mit Innovation gelingt die Transformation!“

Das Land hatte den Angaben zufolge bereits 2017 und 2021 Förderaufrufe für solche Innovationscluster gestartet. Unterstützung erhielten etwa Initiativen zur Kreislaufwirtschaft („Circular Saxony“), Bahntechnik („Set4Future“) und Wasserstoff („Wasserstoffland Sachsen“).