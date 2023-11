Dresden - Die EU und der Freistaat fördern ein Projekt zu grüner Mobilität aus Sachsen mit 17,7 Millionen Euro. Dabei sollen zukunftsweisende Automobil- und Industrieanwendungen entwickelt werden, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag mit. Das Geld gehe an Infineon in Dresden und zehn sächsische Partner. Beteiligt sind an der Kooperation „Future Mobility“ mehrere Firmen aus Dresden und Eibenstock sowie verschiedene Hochschulen und Forschungsinstitute.