Millionenförderung für Glaskompetenzzentrum in Torgau

Torgau - Mit Hilfe von Strukturwandelmitteln des Bundes soll in Torgau ein Glaskompetenzzentrum eingerichtet werden. Nach Angaben des Regionalentwicklungsministeriums werden dafür 33 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Landkreis Nordsachsen könne damit den sogenannten GlasCampus in Torgau zu einem Bildungs- und Innovationszentrum für das Glashandwerk und die Glasindustrie ausbauen, teilte das Ministerium am Dienstag mit. Unternehmen könnten dort ihr Personal ausbilden und qualifizieren. Zudem solle Technologieforschung rund um den Werkstoff Glas betrieben werden.