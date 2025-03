In der sächsisch-tschechischen Grenzregion sollen verschiedene Projekte die Zusammenarbeit verbessern. Die EU fördert die Bemühungen mit viel Geld.

Dresden - Zwölf Projekte in der sächsisch-tschechischen Grenzregion erhalten eine Millionenförderung der EU. Rund 8,9 Millionen Euro werden aus dem Programm „Interreg Sachsen - Tschechien“ zur Verfügung gestellt, wie das Infrastrukturministerium mitteilte.

Gefördert werde etwa die Zusammenarbeit von Rettungskräften in der Region Usti nad Labem und im Landkreis Bautzen. In der Grenzregion treffen Rettungskräfte oft schneller von der anderen Seit der Grenze an einem bestimmten Ort ein. Im Projekt „Rettungsdienst ohne Grenzen“ sollen die Kommunikation und die Koordination der Rettungsleitstellen verbessert werden.

Unterstützung erhält auch das Projekt „Umgebinde 2.0“, das sich der Baukultur in der Region widmet. Ziel ist es, die touristische Vermarktung des Umgebindelandes zu verbessern. Dazu soll eine Marketingstrategie erarbeitet werden.