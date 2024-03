Aufwendige Arbeiten sind im Stadion in Meiningen geplant. Nun ist Geld aus dem Bundeshaushalt zugesagt.

Millionenbetrag des Bundes für Stadion in Meiningen

Berlin/Meiningen - Meinigen bekommt für den Neubau eines Funktionsgebäudes im Stadion eine Finanzspritze vom Bund. Es gehe dabei um fast 1,9 Millionen Euro, teilte die Thüringer Grünen-Abgeordnete und Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt am Mittwoch nach einer Entscheidung des Haushaltsausschusses des Bundestages in Berlin mit.

Das Geld stamme aus dem Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ Meiningen sei eines von 66 Projekten bundesweit, die in der aktuellen Förderrunde ausgewählt worden seien. Insgesamt würden 200 Millionen Euro bundesweit vergeben.

„An Orten wie Sporthallen, Schwimmbädern sowie Jugend- und Kulturzentren kommt unsere Gesellschaft, kommen vor allem junge Menschen in unserem Land zusammen“, erklärte Göring-Eckardt. Mit der beschlossenen Förderung werde das Zusammenleben und der Austausch in der Gesellschaft unterstützt. Das sei angesichts der Spaltungsversuche in der Gesellschaft dringender denn je.