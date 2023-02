Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch.

Berlin - Ein 27-jähriger Mann soll den umfangreichen Betrug eines anderen Täters mit Corona-Testzentren in Berlin unterstützt und so zwei Millionen Euro eingenommen haben. Gegen ihn wurde jetzt wegen Beihilfe zum gewerbs- und bandenmäßigen Betrug Anklage erhoben, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte.

Der Haupttäter soll zwischen Mai 2021 und Februar 2022 zahlreiche Corona-Tests abgerechnet haben, die es gar nicht gegeben hat. Insgesamt erhielt er von der Kassenärztlichen Vereinigung fast zehn Millionen Euro. Davon gingen über zwei Millionen Euro auf die Konten des nun angeklagten 27-Jährigen, die dieser zur Unterstützung des Haupttäters eröffnet hatte.

Die Täter sollen nach einer früheren Mitteilung insgesamt 18 Testzentren im gesamten Stadtgebiet betrieben haben. Einen großen Teil der vielen Millionen Euro, die sie durch Betrug eingenommen haben sollen, sollen sie auf Konten in der Türkei überwiesen haben.