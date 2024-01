Mildes Wetter in Sachsen-Anhalt - Schnee in der Altmark

Magdeburg - Mildes Wetter wird in Sachsen-Anhalt am Freitag erwartet. Der Himmel ist bedeckt und es regnet zeitweise, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitagmorgen mit. In der Altmark fällt auch Schnee. Die Höchstwerte liegen zwischen ein Grad in der Altmark und sechs Grad im Burgenland. Im Harz erreichen die Temperaturen bis zu fünf Grad. Auf dem Brocken gibt es laut der Vorhersage zeitweise stürmische Böen.

Die Nacht zu Samstag ist weitgehend niederschlagsfrei. In der Altmark fällt zeitweise leichter Schnee, der sich langsam südwärts ausbreitet. Es gibt einen Temperaturrückgang auf Werte zwischen minus zwei Grad in der Altmark und zwei Grad im Burgenland, wie es weiter hieß.

Der Samstag bringt zeitweise Regen, der in den südlichen Landesteilen teilweise in Schnee übergeht. Es kann laut der Vorhersage zu Glätte kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen null Grad in der Altmark und vier Grad im Burgenland.