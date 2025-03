Die Sonne zeigt sich in den kommenden Tagen häufig in Berlin und Brandenburg. (Archiv)

Berlin - Die Winterjacke kann in Berlin und Brandenburg in den kommenden Tagen weitgehend im Schrank bleiben. Der Deutsche Wetterdienst sagt heute Höchstwerte von 9 bis 11 voraus, morgen werden 11 bis 13 Grad erwartet. Auch die Sonne zeigt sich den Meteorologen zufolge viel. Nachts wird es allerdings deutlich kühler. So werde es in der Nacht zum Dienstag verbreitet frostig zwischen 0 und minus 4 Grad. Nur in der Uckermark friere es teils nicht. Es bleibt trocken.