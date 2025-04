Wer am Donnerstag aus dem Fenster schaut und zunächst Wolken sieht, sollte nicht verzagen - die Sonne schaut im Tagesverlauf zunehmend hervor. Die Temperaturen steigen zudem leicht an.

Mildes Wetter in Berlin und Brandenburg

Nach einem wolkigen Start folgt laut Deutschem Wetterdienst am Donnerstag zunehmend Sonnenschein. (Symbolbild)

Berlin und Potsdam - Auf milde Temperaturen und später auch Sonnenschein können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg einstellen. Nach einem wolkigen Start in den Tag heitere der Himmel mit der Zeit auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, mit Niederschlag sei nicht zu rechnen. Die Temperaturen würden auf bis zu 16 Grad steigen - jedoch wehe zudem ein zeitweise böiger Wind. Auch in der Nacht auf Freitag bleibe es trocken und die Temperaturen sinken auf bis zu vier Grad.

Nass könne es aber am Freitag werden - der DWD sagt einen bewölkten Himmel sowie örtlich etwas Regen voraus. Bei einer Höchsttemperatur von bis zu 17 Grad sei zudem gebietsweise mit Windböen zu rechnen. Der Wind nehme den Angaben nach jedoch gegen Abend ab. Während der Himmel in der Nacht auf Samstag zwar dicht bewölkt bleibe, werde lediglich vereinzelt etwas Regen erwartet. Die Temperaturen fallen dann auf etwa sieben Grad.