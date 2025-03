Berlin/Potsdam - Die Woche in der Hauptstadtregion startet wechselhaft und mit milden Temperaturen. Dabei ziehen bis zur Mitte der Woche vermehrt Regenwolken über Berlin und Brandenburg auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Am Montag ist es zunächst stark bewölkt, vereinzelt kann es regnen. Bei 13 bis 17 Grad lockert die Wolkenfront im Verlauf des Tages größtenteils auf. In der Nacht zu Dienstag sinken die Temperaturen bis auf null Grad. Einzelne Regenschauer sind laut DWD dabei nicht ausgeschlossen.

In den nächsten Tagen bleibt es weiterhin frühlingshaft mild bei Werten bis zu 17 Grad. Bis zur Mitte der Woche kann es jedoch immer wieder regnen. Am Dienstag dominiert dichter Nebel mit Sichtweiten unter 150 Metern den Morgen. Dazu kommen Schauer in der Lausitz. In der Nacht zu Mittwoch erreicht der Regen auch den Südosten Brandenburgs.

Am Mittwoch kann es von der Mitte Brandenburgs bis in den Süden weiterhin regnen. Im Verlauf des Tages zieht dieser jedoch ab und in der Nacht zu Donnerstag bleibt es weitestgehend niederschlagsfrei.