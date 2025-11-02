Das Wetter zeigt sich heute in Berlin und Brandenburg meist grau, bleibt aber weitgehend trocken und mild. In der neuen Woche ist auch ein wenig Sonne in Sicht.

Berlin/Potsdam - Der letzte Tag des Wochenendes verläuft in Berlin und Brandenburg überwiegend bewölkt. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, fällt nur in Südostbrandenburg am Vormittag noch etwas Regen, sonst bleibt es meist trocken. Am Nachmittag ziehen nur vereinzelt Schauer durch. Mit 13 bis 15 Grad bleibt es dabei mild. Der Wind weht schwach aus Südwest.

In der Nacht zum Montag lockert die Bewölkung vorübergehend etwas auf, bevor morgens neue Wolkenfelder mit einzelnen Schauern aufziehen. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 6 Grad.

Zum Start in die neue Woche bleibt es bei ruhigem Herbstwetter. Am Montag wechseln Sonne und Wolken, später ist von der Prignitz bis zum Havelland etwas Regen möglich. Die Temperaturen erreichen den Wetterexperten zufolge rund 12 Grad. Auch am Dienstag und Mittwoch setzt sich das milde, weitgehend trockene Wetter fort – mit etwas mehr Sonne und Werten bis 16 Grad.