Milde Temperaturen und vorerst kein Regen: Das Wetter könnte die Menschen in Berlin und Brandenburg am Wochenende ins Freie locken. Bei einigen Wolken am Himmel werden heitere Abschnitte vorhergesagt.

Mildes Herbstwetter in Berlin und Brandenburg

Milde Temperaturen und Sonnenschein locken am Wochenende in Berlin und Brandenburg zu einem Spaziergang. (Symbolbild)

Potsdam - Mild und teilweise sogar heiter zeigt sich der Herbst am Wochenende in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, steigen die Temperaturen bei Schleierwolken und diffusem Sonnenschein im Tagesverlauf auf 15 bis 17 Grad. Es bleibt niederschlagsfrei.

Bei wieder zeitweise heiterem Himmel und einigen Wolken können der Vorhersage zufolge am Samstag sogar bis zu 19 Grad erreicht werden. Es weht ein schwacher Wind aus südlicher Richtung. Heiter, wolkig und trocken und mit bis zu 19 Grad setzt sich das ruhige Herbstwetter auch am Sonntag fort. Erst in der Nacht zum Montag wird die Bewölkung dichter und es setzt leichter Regen ein.