Mit den Temperaturen geht es in Berlin und Brandenburg in der neuen Woche bergauf. Es bleibt tagsüber meist trocken und sogar die Sonne zeigt sich öfter.

Potsdam - Mit einem Mix aus Wolken und Sonne sowie milden Temperaturen geht es in Berlin und Brandenburg in die neue Woche. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, werden heute bei einem in Böen frischen Südwind maximal 12 bis 16 Grad erwartet. Es wird der Vorhersage zufolge wolkig bis heiter und es bleibt meist trocken. Besonders oft zeigt sich die Sonne demnach in der Niederlausitz. In der Nacht zieht ein Regengebiet durch.

Am Dienstag kann es örtlich im gesamten Gebiet zu Schauern kommen. Vor allem Richtung Niederlausitz lockern die Wolken bei maximal elf Grad auf. Der Mittwoch wird dann bei bis zu acht Grad meist trocken. In der Nacht zum Donnerstag werden die Wolken wieder dichter und es regnet teils kräftig.